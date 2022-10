Iran : les manifestations se poursuivent dans les universités, des rassemblements de soutien dans le monde entier

Plus de deux semaines après la mort de Mahsa Amini, le mouvement de contestation se poursuit en Iran, même si les informations peinent à filtrer. Samedi 1er octobre, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs universités. "Des étudiants ont manifesté samedi dans des universités pour dénoncer les agissements de la police envers les protestataires", a affirmé l'agence de presse iranienne Fars.

Un de ces rassemblements, à Téhéran, a donné lieu à des "heurts" et des manifestants ont été arrêtés, affirme Fars, qui n'a pas détaillé la localisation des autres manifestations ni l'affluence.

Au moins 83 morts, selon une ONG

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos vérifiées ont circulé montrant des dizaines de manifestants dans des universités, samedi, notamment à Téhéran et à Machhad, et vendredi à Saqez, la ville d'où était originaire de Mahsa Amini. "La ville est noyée dans le sang, mais nos professeurs gardent le silence !" ont scandé des manifestants devant l'université de Karaj, à l'ouest de Téhéran, selon une vidéo diffusée par l'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo.

Cette ONG recense au moins 83 morts depuis le début de mouvement, le 16 septembre. L'agence Fars affirme, elle, qu'environ 60 personnes ont été tuées. Plus de 1 200 manifestants ont été arrêtés, selon un bilan officiel.

Des rassemblements de soutien au mouvement iranien ont été organisées dans plus de 150 villes du monde samedi, dont New York, Rome, Madrid, Londres, Lisbonne, Athènes ou Tokyo. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Montréal, Toronto et Vancouver (Canada). Plus de 1 000 manifestants étaient présents à Berlin (Allemagne) et 2 000 à Bruxelles (Belgique). Une marche est organisée dimanche à Paris, à l'appel notamment de plusieurs artistes, dont l'autrice de bandes dessinées Marjane Satrapi.