VIDEO. Il y a dix ans, Bombay était victime d'une attaque terroriste sans précédent

Lundi 26 novembre 2008, un groupe de dix hommes débarque à Bombay (Inde) après avoir traversé la mer d'Arabie depuis la ville de Karachi (Pakistan). Une fois sur la terre ferme, le commando se scinde en cinq petits groupes et se disperse au sein de la mégapole indienne, raconte Le Point. C'est le début de trois jours d'enfer pour la ville et ses habitants.

Les groupes ciblent des lieux symboliques et mènent des attaques simultanées : la gare Shivaji, les palaces Taj Mahal et Oberoi Trident, des hôpitaux, des cafés et le centre juif. Armés d'AK-47 et de grenades, ces jihadistes d'un groupe basé au Pakistan, Lashkar-e-Taiba (LeT), vont défier les groupes d'intervention pendant trois jours, semant la mort dans la ville.

Dix ans après ces attentats, qui ont fait 166 morts et environ 300 blessés, l'Inde a organisé des cérémonies, lundi. "Hommages à ceux qui ont perdu leur vie dans les attaques terroristes du 26/11 à Bombay", a tweeté le Premier ministre indien Narendra Modi.

Tributes to those who lost their lives in the gruesome 26/11 terror attacks in Mumbai.



Our solidarity with the bereaved families.



A grateful nation bows to our brave police and security forces who valiantly fought the terrorists during the Mumbai attacks.