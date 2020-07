VIDEO. Disparue depuis 41 ans, une femme de 94 ans retrouve sa famille

Un matin d'hiver de 1979, une femme de 53 ans disparaît du district d'Amravati, dans le Maharashtra, un État de l'ouest de l'Inde. Elle s'appelle Panchubai Tejpal. Sa famille, les Shingane, la recherche pendant deux ans et finit par abandonner. Pendant ce temps-là, un chauffeur de camion, Noor Mohammad, la retrouve juste à l'extérieur de son village de Kotatala, dans le Madhya Pradesh, un État du centre de l'Inde.

Des souvenirs flous

Allongée sur le bord de la route, des abeilles l'ont piquée. Il l'emmène chez le médecin et tente de découvrir qui elle est. Mais elle n'a aucun souvenir. Le temps passe et elle vit à présent au sein de la grande famille de Noor Mohammad à Kotatala. Tout le monde se met à l'appeler mausi, ma tante en français. Soudain, quinze années plus tard, un après-midi de mai 2020, elle se souvient de quelque chose et elle se met à répéter le mot "Parsapur". Le fils de Mohammad, Esrar Khan dit avoir fait une recherche rapide sur Google. Il découvre alors que Parsapur est un village du district d'Amravati, dans le Maharashtra. Grâce à l'aide d'une personne de la région, Esrar Khan réussit à traquer les Shingane, installés depuis dans une autre ville.

Le 17 juin 2020, après quelques échanges sur WhatsApp, le petit-fils de Panchubai, Pruthvi Bhaiyalal Shingane, arrive à Kotatala pour la rencontrer. Les Khan ont fait une dernière demande à Pruthvi : que Panchubai retourne à Kotatala pour y passer le reste de ses jours. Une demande que les Shingane acceptent.