Cette mère et son fils sont partis en road trip tous les deux

Dharamkot, le Taj Mahal, le Cachemire ou encore Manal… Ensemble, cette mère et son fils ont déjà parcouru de nombreux kilomètres lors de leur road trip. Retour sur le voyage extraordinaire de Subha Surianarayanan et S Venkatesh.

Alors qu’il souhaitait partir en roadtrip, S Venkatesh a demandé à sa mère de 63 ans de l’accompagner dans son périple. Depuis, ils parcourent les routes et se sont déjà adonnés à plusieurs activités à sensations fortes. Voici à quoi ressemble leur quotidien.

”Personne ne fait du parapente à 63 ans, et même moi, j’avais peur”

Tout commence en 2015. Alors que S Venkatesh rêve de partir en roadtrip, ses amis ne sont pas disponibles pour le suivre dans ses aventures. Il décide alors de proposer à sa mère de le rejoindre, une proposition acceptée par la soixantenaire.

“C’était surtout à cause de son âge. Ma mère me disait des choses comme : “Tu devrais partir avec des gens de ton âge, c’est de ton âge”, explique le jeune homme.

Malgré sa réticence de départ, Subha Surianarayanan s’est rapidement laissée convaincre par son fils… “J’ai juste à dire : 'Maman, c’est là que je veux aller'. Je lui montre des vidéos sur YouTube. Et elle me répond : 'D’accord, c’est parti.'”

Pendant leur voyage, la mère et son fils sont en quête d'aventures et sensations fortes. Récemment, c’est le parapente que les deux voyageurs ont testé. “On a fait du parapente. Personne ne fait du parapente à 63 ans, et même moi, j’avais peur.”