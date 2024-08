Une manifestation contre le viol et l'assassinat d'une médecin en Inde vire à la bagarre générale

La découverte, le 9 août, du corps de cette médecin de 31 ans, violée et assassinée dans un hôpital public de Calcutta, a attisé la colère dans tout le pays.

Des factions politiques rivales se sont affrontées. Une manifestation de plusieurs milliers de personnes à Calcutta contre l'assassinat et le viol d'une médecin début août en Inde a dégénéré en bagarre générale, mercredi 28 août. Les militants du parti All India Trinamool Congress (AITMC), au pouvoir dans l'Etat, et le Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre indien Narendra Modi en sont venus aux mains.

"Nous voulons la justice", ont scandé les partisans du BJP, avant d'exiger la démission de la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, la fondatrice de l'AITMC. "Dégagez ! Dégagez !" leur ont répondu les partisans de l'AITMC. La police s'est ensuite interposée entre les factions rivales, faisant régner un calme précaire avant un rassemblement de médecins à la mémoire de leur collègue assassinée, prévu plus tard dans la journée.

La découverte, le 9 août, du corps de la médecin de 31 ans, violée et assassinée dans un hôpital public de Calcutta, a attisé la colère dans tout le pays face au fléau chronique de la violence envers les femmes. Mamata Banerjee a dit souhaiter que soient adoptées des lois "anti-viol" pour juger et exécuter les personnes coupables d'agression sexuelle "dans les sept jours suivant le crime", sans donner plus de détails. En moyenne, près de 90 viols par jour ont été signalés en 2022 dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants.