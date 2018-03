Taj Mahal : un chef-d'oeuvre mis en péril par le tourisme

Le Taj Mahal est probablement le monument le plus romantique au monde. Ce mausolée de marbre blanc fût construit par un empereur moghol au 17e siècle en mémoire de son épouse tant aimée. Un symbole d'amour éternel. Aujourd'hui, il faut désormais jouer des coudes pour prendre la photo parfaite et au moment de pénétrer dans le monument, c'est un peu la bousculade avec la foule de touristes. Il faut faire la queue plusieurs fois : d'abord pour acheter son ticket, pour pénétrer dans l'enceinte du Taj Mahal et enfin pour avancer vers le mausolée.

Limitation du nombre de visiteurs à 40 000 par jour

Un dimanche, il y a plus de 70 000 visiteurs. Pour cet architecte, c'est à la fois une fierté et un grand danger. "Il y a tellement de personnes qui visitent le Taj Mahal que cela conduit à des mouvements dans la structure même du bâtiment du haut vers le bas", explique Ravtej Singh. Cela fragilise les fondations du Taj Mahal. Selon lui, la coupole du bâtiment serait déjà très légèrement décentrée à cause du poids des visiteurs. L’autre menace vient de la rivière qui longe le bâtiment qui baisse avec la pollution et ne permet plus de renforcer les fondations du bâtiment. Le gouvernement indien a décidé de réagir en limitant le nombre de visiteurs à 40 000 par jour. Une interdiction qui concerne uniquement aux visiteurs indiens qui ne paient que 50 centimes l'entrée. Le nombre des visiteurs étrangers qui paient 15 euros ne sera pas limité.

