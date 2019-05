Selfies : les photos de tous les dangers

Le pont le plus haut de New Delhi, avec son architecture unique, est la nouvelle destination prisée des amateurs de selfies. Chaque jour, ils sont des dizaines à venir se prendre en photo, à quelques mètres des voitures. À la tombée de la nuit, à scooter ou au milieu de la circulation, les Indiens veulent à tout prix leur photo sur ce pont. En fait, c'est une course aux selfies les plus impressionnants.

159 décès liés aux selfies entre 2011 et 2017

La tendance à se prendre en photo explose en Inde, un pays aux 500 millions d'utilisateurs de smartphones, tous connectés sur les réseaux sociaux. Mais parfois, le cliché peut coûter cher. Sur un selfie, un groupe est couché au bord d'une falaise. En se relevant, l'une des personnes va perdre l'équilibre et mourir. Un jeune homme, lui, a voulu se photographier au passage d'un train. Il sera très grièvement blessé. Le pays possède un triste record : celui du plus grand nombre de morts liés aux selfies : 159 décès entre 2011 et 2017.

