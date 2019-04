Les Indiens appelés aux urnes pour des législatives géantes, les plus grandes élections de l'histoire

Le scrutin doit durer près de six semaines et déterminera si les nationalistes hindous seront reconduits au pouvoir dans la démocratie la plus peuplée du globe.

Des Indiens font la queue pour voter aux élections législatives le 11 avril 2019 à Kawaal, un village près de Muzaffarnagar, dans l'Etat Uttar Pradesh. (MONEY SHARMA / AFP)