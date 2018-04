L'Inde choquée par le viol et le meurtre d'une fillette

Devant une nuée de caméras, les huit accusés sont extraits de leur véhicule un à un pour être présentés à un juge. Ils sont accusés d'être impliqués dans le viol et le meurtre d'une petite fille qui a bouleversé l'Inde. Le corps de la victime âgée de 8 ans a été retrouvé mutilé il y a près d'une semaine. La fillette aurait été battue à mort avec une pierre par plusieurs hommes de confession hindoue. La communauté musulmane dont elle est originaire manifeste pour demander justice.

40 000 viols par an

Au-delà des tensions communautaires entre musulmans et hindous, ce meurtre a déclenché une émotion immense dans un pays où plus de 40 000 viols sont recensés chaque année. Une indignation publique renforcée cette semaine par le soutien apporté aux accusés par des élus du parti du Premier ministre Narendra Modi. La famille et l'avocate de la victime affirment avoir reçu plusieurs menaces de mort. Ils sont désormais placés sous protection policière.

