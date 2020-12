Inde : une usine d'iPhones saccagée par des ouvriers en colère

Ils se sont révoltés contre leurs conditions de travail. Des ouvriers en colère ont mis à sac une usine fabriquant des iPhones dans le sud de l'Inde. L'émeute a eu lieu samedi 12 décembre en banlieue de Bangalore dans l'usine du groupe taïwanais Wistron Infocomm Manufacturing, sous-traitant d'Apple.

Les images tournées sur place montrent des vitres pulvérisées et des voitures renversées. Les caméras de vidéo-surveillance, des lampes et des ventilateurs ont également étés brisés et une voiture a été incendiée. La police locale a indiqué dimanche à l'AFP que les incidents n'avaient fait aucun blessé. Mais une centaine de personnes ont été arrêtées.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc