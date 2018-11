Inde : le village le plus propre d'Asie

À Mawlynnong (Inde), le samedi matin, c'est bien plus qu'une simple habitude, c'est une façon de vivre. La vie du village s'arrête, c'est corvée de nettoyage pour tout le monde. Le directeur de l'école primaire patrouille avec ses élèves. Depuis leur plus jeune âge, ils apprennent la propreté au même titre que les mathématiques. Partout, tout le monde nettoie, petits et grands, et cela ne date pas d'hier. À la fin du 19e siècle, le village est dévasté par la peste. Les missionnaires chrétiens imposent alors des règles d'hygiène ultra strictes qui ont traversé le temps.

Jusqu'à 1 000 visiteurs par jour

150 ans plus tard, les rues sont propres et des poubelles sont positionnées à chaque intersection. Mawlynnong a même reçu le titre de village le plus propre d'Asie. Un tour de force dans un pays, l'Inde, connu dans le monde entier pour sa pollution. Il suffit de sortir du village pour retrouver des montagnes de déchets. Pour autant, Mawlynnong a décidé de ne pas fermer ses portes aux touristes. Leur venue génère des revenus dont les habitants ne veulent pas se priver. Le village accueillera bientôt jusqu'à 1 000 visiteurs par jour.

