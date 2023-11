Inde : épilogue heureux pour les 41 ouvriers piégés sous terre

C’est la fin heureuse d’une saga qui a tenu toute l’Inde en haleine pendant 17 jours. 41 ouvriers qui étaient prisonniers dans un tunnel après un éboulement ont pu finalement être délivrés, mardi 28 novembre.

Des applaudissements et le soulagement de tout un pays. Après plus de deux semaines d’angoisse, 41 ouvriers indiens sortent enfin à l’air libre, mardi 28 novembre. Dehors, pour les accueillir, plusieurs centaines de personnes, secouristes, officiels et journalistes. Un happy end pour une saga qui a mobilisé l’effort de toute la nation. Des images qui resteront gravées dans les mémoires, amaigris mais souriants, les 41 ouvriers sont parés de guirlandes et de fleurs.

Un boyau assez large pour un homme pour sortir

Les officiels sont eux aussi soulagés car ce grand chantier voulu par le Premier ministre a failli devenir une catastrophe nationale. L’objectif de ce tunnel au nord de l’Inde : relier quatre sites indous majeurs. Mais le 12 novembre, une partie de l’ouvrage s’effondre, piégeant ces 41 ouvriers. Oxygène, nourriture, eau et électricité sont acheminés grâce à un petit conduit. Pendant deux semaines, des équipes de trois ouvriers se relaient, progressant dans un boyau tout juste assez large pour un homme. Le Premier ministre a salué le courage et la patience de ces hommes, sources d’inspiration pour le monde.