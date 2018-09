Golden Globe Race 2018 : le S.O.S d'un participant blessé et immobilisé en plein océan

Deux photos prises dimanche 23 septembre au matin par un avion militaire indien montrent un bateau à la dérive. À son bord, Abhilash Tomy, 39 ans, un skipper indien blessé et immobilisé au beau milieu de l'océan, à 3 500 km des côtes australiennes. Il y a plus de 48 heures, cet ancien commandant de la Marine a lancé un appel de détresse après avoir cassé le mât de son bateau, un voilier de 10 mètres.

Le temps presse pour sa survie

"Retourné. Démâté. Sévère blessure au dos. Ne peux pas me lever", a-t-il fait savoir. Abhilash Tomy participe à la Golden Globe Race, une course autour du monde en solitaire, sans escales, sans assistance, à bord de petits voiliers dépourvus de moyens modernes. 18 bateaux ont quitté Les Sables-d'Olonne (Vendée) le 1er juillet dernier pour 8 à 10 mois en mer. Un concurrent irlandais, lui aussi victime d'une avarie, fait route vers le skipper indien tout comme un bateau de pêche français. Le navire-patrouilleur français Osiris pourrait être sur zone lundi midi et procéder au sauvetage. Dans son dernier message dimanche, Abhilash Tomy explique être victime de vomissements. Le temps presse désormais pour sa survie.

Le JT

Les autres sujets du JT