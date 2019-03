Feuilleton : monts et merveilles (1/5)

Lorsque le soleil se lève sur la montagne de Kolukkumalai, les couleurs sont jaunes et orange. Mais tout de suite après, c'est le vert qui s'impose. Ici, à près de 2 500 m d'altitude, pousse le thé le plus haut du monde. La plantation est complètement isolée. Une seule route la relie au reste du monde. Ces touristes ont dû bien accrocher leur estomac pour en profiter. L'histoire commence dans les années 1930, quand l'Inde était encore une colonie britannique. Un Anglais décide de planter du thé ici, en plein milieu de la montagne.

Un authentique savoir-faire dans un terroir d'exception

Pour prendre soin de cet or vert accroché dans les nuages, il y a une quarantaine de cueilleuses. Elles ne sont pas payées beaucoup, entre 3 et 5 € par jour en fonction des récoltes. Pourtant, ce sont des expertes. Elles savent exactement quelle feuille donnera le meilleur arôme. La feuille doit passer par cinq étapes, être séchée, roulée. Ici, tout se fait à l'ancienne avec des machines d'époque. Pour ces touristes venus des quatre coins du monde, découvrir cette usine est comme découvrir un musée. La visite est incontournable. Ce thé est aujourd'hui vendu presque exclusivement en Inde, mais il sera bientôt exporté en Allemagne et au Canada. Un thé fort, de caractère, grâce à la géographie et au climat. Ici, au sommet de Kolukkumalai, l'altitude n'est pas un obstacle, mais un formidable atout.

