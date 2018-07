Classement des grandes puissances économiques : la France perd encore une place

Les pays qu'on disait autrefois "en développement" nous dépassent à présent : la France a encore perdu une place dans le classement des grandes puissances économiques. "Nous sommes désormais la septième économie mondiale avec un PIB à 2 583 milliards de dollars, soit environ 2 200 milliards d'euros, précise notre journaliste Justine Weyl en direct du plateau de France 2. C'est l'Inde qui est passée juste devant nous pour seulement 14 milliards de dollars de plus. Si on reprend le début du classement, il y a, en tête, les États-Unis, intouchables pour le moment, suivi de la Chine, qui nous est passée devant il y a maintenant 13 ans". On a ensuite le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui nous a dépassé en 2014.

Le PIB de la Chine a quadruplé en 10 ans

Pourquoi a-t-on chuté dans ce classement ? "Ce n'est pas tant que nous chutons, c'est plutôt que les autres progressent beaucoup plus rapidement que nous, explique la journaliste. Depuis 10 ans, globalement notre PIB est resté le même. En revanche, les autres économies, et notamment celles des pays émergents, ont connu des croissances exponentielles". En effet, en 10 ans, le PIB de l'Inde a doublé, et celui de la Chine a été multiplié par 4.

