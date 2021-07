Haïti : le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commando, annonce le Premier ministre

"Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare", le Premier ministre a appelé, dans un communiqué, "la population au calme" et a assuré que "la situation sécuritaire du pays" est "sous contrôle".

C'est un nouveau coup dur pour Haïti. Le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commando dans la nuit de mardi à mercredi dans sa résidence privée, a annoncé mercredi 7 juillet le Premier ministre, Ariel Henry.

"Vers une heure du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol ont attaqué la résidence privée du Président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'Etat", a annoncé le chef du gouvernement dans un communiqué. "Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare", le Premier ministre a appelé "la population au calme" et a assuré que "la situation sécuritaire du pays" est "sous contrôle". L'épouse du président a été blessée dans l'attaque et hospitalisée, a précisé le Premier ministre.