Haïti : 12 des 17 missionnaires nord-américains enlevés mi-octobre par un gang ont été libérés

La majorité des otages a été libérée. Au total, 12 des 17 membres du groupe de missionnaires nord-américains et leurs proches enlevés par un gang en Haïti, ont été libérés jeudi 16 décembre, a annoncé à l'AFP le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers. Le 16 octobre, le groupe avait été enlevé après la visite d'un orphelinat, à l'ouest de la capitale Port-au-Prince, au cœur d'une zone sous l'emprise d'un des principaux gangs d'Haïti. Les ravisseurs avaient par la suite réclamé 17 millions de dollars, soit un million de dollars par otage.

"Nous confirmons la libération des 12 personnes qui restaient" otages, a déclaré par téléphone Gary Desrosiers, sans pouvoir "donner plus de détails pour le moment". Cinq membres du groupe, composé de citoyens américains et d'un citoyen canadien, avait été libérés précédemment par le gang, deux en novembre et trois début décembre.

A la suite de leur rapt, Christian Aid Ministries, l'organisation religieuse à laquelle ils appartiennent, avait précisé que le groupe comptait 12 adultes, dont l'âge est compris entre 18 et 48 ans, et cinq enfants âgés de 8 mois, 3, 6, 13 et 15 ans.

Haïti est classé comme pays en zone rouge par les Etats-Unis qui déconseillent à leurs ressortissants de s'y rendre, notamment en raison des nombreux enlèvements dont "les victimes incluent régulièrement des citoyens américains".