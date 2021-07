Vacances d'été : le prix des billets d'avion pour les destinations européennes en baisse

Les prix des billets d'avion à destination des pays les plus touristiques, comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce, affichent des tarifs en baisse. Ces derniers sont en moyenne 33% plus bas par rapport à l'été 2019.

Les avions pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal se remplissent de plus en plus en ce début d'été, et à des prix réduits par rapport à 2019. "J'ai pris un aller-retour pour 220 euros, en période estivale et à la dernière minute, c'est très rare", explique une voyageuse en partance de Paris direction Ibiza (Espagne). Cette baisse a été constatée sur des pays européens, principalement : selon un comparateur de vol, les billets sont en moyenne 33% moins chers qu'en 2019. Pour un Paris-Faro, au Portugal, il ne faut débourser que 152 euros au lieu de 294 euros en 2019, soit 48% de baisse.

Une baisse pour attirer les réservations

Pour les billets direction Athènes, en Grèce, les billets sont 32% moins chers, et pour Malaga, en Espagne, ils ont chuté de 35%. "Les Français ont mis du temps à réserver, donc les compagnies aériennes et les agences de voyage, pour attirer les réservations, ont baissé les prix", explique Julie Gallaup, porte-parole de Liligo.com. La Corse et les Antilles présentent en revanche des tarifs plus élevés.