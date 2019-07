Grèce : qui est le nouveau Premier ministre Kyriakos Mitsotakis ?

Kyriakos Mitsotakis a prêté serment sur la Bible devant le clergé orthodoxe, lundi 8 juillet. Le nouveau Premier ministre grec est un conservateur. Il l'a répété dans son discours de victoire, il veut rendre sa fierté au pays. "Je veux une Grèce forte qui a confiance en elle, qui réclamera en Europe ce qu'elle mérite", a-t-il déclaré au soir de sa victoire, dimanche.

Descendant d'une grande famille politique

Kyriakos Mitsotakis veut incarner le renouveau en Grèce, lui qui est pourtant le descendant d'une grande famille politique. Son père fut Premier ministre au début des années 90, sa sœur ministre des Affaires étrangères et son neveu est l'actuel maire d'Athènes. Surnommé "le prince" par ses détracteurs qui dénoncent un retour au népotisme, les grandes familles qui se sont longtemps partagé le pouvoir à Athènes. Diplômé de Harvard, aux États-Unis, il promet un rebond économique : moins de taxes, plus d'investissements, plus d'emploi. C'est ce que beaucoup de Grecs espèrent aujourd'hui. Mais Kyriakos Mitsotakis pourra-t-il faire mieux que son prédécesseur Alexis Tsipras qui voulait justement rompre avec le règne des grandes familles ?

