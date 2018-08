Grèce : le retour de la croissance

Il y a encore dix ans, cette terre lovée au pied des montagnes du nord de la Grèce ne produisait que du maïs. Mais depuis, la vigne s'impose peu à peu dans le paysage. Des cépages français pour la plupart, que ce viticulteur grec a planté avec succès après avoir fait ses armes dans le Bordelais. Ce matin, Bakis Tsalkos fait visiter son domaine à des Américains. Ce sont des importateurs de vin qui effectuent une tournée auprès des viticulteurs grecs les plus réputés, car la demande américaine est de plus en plus importante.

Fonds européens

Bakis a en partie construit son domaine avec des fonds européens. Un investissement lourd - six millions d'euros -, et une idée : se démarquer du vin grec classique. Avec la crise, le marché du vin en Grèce s'est effondré. Bakis lui, a pu résister, car dès la création du domaine il a misé sur l'exportation et quasiment la moitié de sa production part sur les marchés étrangers. Du vin grec sur les tables du monde entier à un prix plus attractif que les prestigieux vins français, un pari gagnant pour de plus en plus de producteurs grecs.

Le JT

