Grèce : le bilan des incendies s'alourdit à 88 morts

Le nombre fait froid dans le dos. Le dernier bilan officiel des incendies qui ont ravagé la région d'Athènes, en Grèce, fait état de 88 morts, samedi 28 juillet. Des sœurs jumelles, Sofia et Vasiliki Filippopoulou, âgées de 9 ans, ont été retrouvées mortes, dans les environs de Mati, un village côtier touristique à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale grecque.

Les fillettes étaient portées disparues. Et leurs photos avaient été diffusées dans les médias internationaux.

This is a database of those still missing after the #Greece wildfires. It includes 9-year-old twins, Vasiliki and Sofia Filippopoulou https://t.co/NITD7zLUOu pic.twitter.com/nRneUXUXkw