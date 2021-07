Grèce : arrestation du numéro deux du parti néonazi Aube dorée

La police grecque a annoncé jeudi 1er juillet l'arrestation du numéro deux du parti néonazi Aube dorée, Christos Pappas, en fuite depuis qu'il avait été condamné à plus de 13 ans de prison en octobre. Une cinquantaine de membres d'Aube doré avaient alors été condamnés à l'issue d'un procès marathon de cinq ans et demi à Athènes. Ils étaient poursuivis pour constitution d'une organisation criminelle, meurtres ou encore détention illégale d'armes.

Cet homme, considéré comme l'un des principaux idéologues d'Aube dorée, sera présenté vendredi à un procureur, d'après un communiqué de la police. L'ancien propriétaire d'un magasin de meubles, dont le père a aidé Georgios Papadopoulos à établir une dictature en 1967 en Grèce, est un admirateur de Benito Mussolini, le fondateur du régime fasciste en Italie.

Echec aux élections legislatives de 2019

Christos Pappas était le dernier des cadres d'Aube dorée à encore échapper à la justice, depuis que l'eurodéputé grec Ioannis Lagos, condamné à 13 ans et huit mois de prison ferme pour "direction d'une organisation criminelle", avait été extradé le 15 mai de Belgique en Grèce.

Créé dans les années 90, Aube dorée avait bénéficié pendant longtemps d'une quasi impunité malgré au moins deux meurtres et de nombreuses violences perpétrées contre des migrants, des personnes LGBT+ et des militants de gauche. Son échec aux dernières élections législatives en 2019 ainsi que la condamnation de ses chefs en octobre dernier ont provoqué son éclatement et lui ont valu la perte de la majeure partie de son électorat.