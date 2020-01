Ekaterini Sakellaropoulou est la première femme à être élue présidente de la République en Grèce

L'actuelle présidente du conseil d'Etat, fervente défenseuse de l'environnement, a été élue dès le premier tour du scrutin.

C'est une première dans l'histoire du pays. Le parlement grec a élu mercredi 22 janvier une femme présidente de la République. Ekaterini Sakellaropoulou, 63 ans, actuelle présidente du Conseil d'Etat, a réuni, dès le premier tour du scrutin, les suffrages de 261 députés sur 300.

Cette juge expérimentée prêtera serment le 13 mars, le jour même de la fin du mandat de son prédécesseur, le conservateur Prokopis Pavlopoulos. Ekaterini Sakellaropoulou est présentée comme la candidate de "l'unité" et du "progrès" par le chef du gouvernement conservateur. Elle a été élue pour un mandat de cinq ans renouvelable par les députés du parti conservateur au pouvoir Nouvelle Démocratie, de Syriza, le parti de gauche de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, et du mouvement de centre-gauche Kinal.

Défense des réfugiés et des libertés civiles

"Le moment est venu pour la Grèce de s'ouvrir sur l'avenir", a plaidé le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis. "Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, la société grecque est encore marquée par la discrimination contre les femmes", a-il toutefois reconnu.

"Elle a toujours vigoureusement servi la justice, la protection des droits individuels et la neutralité religieuse de l'État. Son élection récompensera les valeurs progressistes qu'elle a défendues en tant que juge", s'est félicité Alexis Tsipras, désormais chef de l'opposition de gauche, qui s'est rangé pour ce vote derrière son rival de droite.

Diplômée de droit constitutionnel et de droit de l'environnement à Athènes et à Paris-Sorbonne, cette juge a défendu les droits des réfugiés, des minorités et les libertés civiles. Mais elle s'est surtout distinguée dans des dossiers de protection de l'environnement, tout en veillant à préserver l'investissement dans une Grèce frappée par une décennie de crise. Elle a été d'ailleurs critiquée pour avoir défendu un projet d'investissement controversé d'une compagnie minière canadienne dans le Nord du pays.