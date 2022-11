Emmanuel Macron s'envole pour l'Asie afin de mettre en avant les ambitions stratégiques de la France en "Indopacifique"

Le président français participera à plusieurs sommets, dont celui du G20, à Bali (Indonésie), et celui de l'Apec (forum de coopération économique Asie-Pacifique), à Bangkok, en Thaïlande.

Emmanuel Macron s'envole dimanche 13 novembre pour un long périple en Asie, du sommet du G20 à Bali (Indonésie) à celui de l'Apec (Forum de coopération économique Asie-Pacifique) à Bangkok (Thaïlande), où sa présence illustrera l'ancrage et les ambitions stratégiques de la France en "Indopacifique".

A Bali, l'Ukraine sera au centre des discussions du G20, ou plutôt G19, mardi et mercredi, avec un grand absent, le président russe Vladimir Poutine qui, après un long suspense, a finalement déclaré forfait. Paris attend un message clair du "club des 20" en direction de la Russie, qui doit entrer au plus vite dans "une logique de désescalade", a expliqué vendredi la présidence française.

Un entretien avec Xi Jinping mardi

Un certain nombre de pays du G20 comme la Chine et l'Inde sont restés jusqu'ici très prudents, refusant de condamner l'offensive russe en Ukraine ou émettant indirectement des réserves à mesure que le conflit s'installe dans la durée. Le président français, qui arrivera lundi soir à Bali, s'en entretiendra avec le président chinois Xi Jinping mardi, ainsi qu'avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, et le président indonésien, Joko Widodo.

Emmanuel Macron se rendra ensuite à Bangkok (Thaïlande) pour un sommet de l'Apec, jeudi et vendredi, où la France sera le premier Etat européen invité. L'Apec réunit 21 pays, de la Chine, la Corée du Sud, la Malaisie et du Vietnam au Canada, aux Etats-Unis et au Chili. Cette invitation "historique" marque la "reconnaissance" par les pays de la zone de notre "agenda Indopacifique", estime la présidence française.

Emmanuel Macron a érigé en priorité stratégique cette vaste zone allant des côtes est-africaines aux côtes ouest-américaines et où la France compte de nombreux territoires et espaces maritimes. La France y détient la majeure partie de sa zone économique exclusive (ZEE), la deuxième du monde, autour de sept territoires, de la Réunion à la Nouvelle-Calédonie, où elle compte 1,65 million de ressortissants. Le président français enchaînera samedi prochain avec le XVIIIe Sommet de la Francophonie à Djerba en Tunisie, l'occasion "d'échanger avec nos partenaires" sur les "avancées" et "des voies de coopération future", selon l'Elysée.