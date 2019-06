Feuilleton : Guyane, le royaume vert (2/5)

En Guyane, la pirogue fait un peu office d'autobus. Prochain arrêt pour un groupe de touristes montés à bord, le camp Canopée. Pendant deux jours, ils vont vivre perchés dans les arbres, et il ne sera pas question de farniente. Le séjour sera sportif. Ce camp, créé il y a une vingtaine d'années, est unique en Guyane. Il offre une plongée dans la Canopée. Tous devront repousser leurs limites. Leur objectif, grimper à 42 mètres. Une dernière montée et les cimes s'offrent à eux.

La Guyane au fil de l'eau

La Guyane compte neuf fleuves, et de nombreuses rivières. Celle de Loyac mène à Favard, le village amérindien où vit un guérisseur. Il accueille des touristes tous les week-ends, à qui il fait découvrir les plantes médicinales. Le village du guérisseur est le premier à proposer un tourisme communautaire. Les habitants gèrent eux-mêmes les activités proposées. Les bénéfices leur reviennent directement. Située entre le Surinam et le Brésil, la Guyane est le plus grand département de France.

