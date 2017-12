Réveillon : les magasins de farces et attrapes font le plein

Les magasins de farces et attrapes sont pris d'assaut durant les fêtes de fin d'année. Dans ce magasin de Rennes (Ille-et-Vilaine) comme partout ailleurs, les produits phare sont les masques, les perruques et les casques. À quelques jours du réveillon, le but est d'être le plus original possible. Certains vont même un peu trop loin en dépit du bon sens.

Le déguisement, une valeur sûre

10 000 costumes sans compter les cotillons et les accessoires de table ; pour les employés de ce magasin de fête, cette dernière semaine de l'année c'est le sprint final. Avec deux fois plus d'activité, ce sont des tonnes de marchandises qui tiennent à peine dans la remise. Pour certains clients, tous les ans c'est une tradition, il faut changer de costume. D'année en année et pour tous les âges, le déguisement reste une valeur sûre.

