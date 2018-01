Nouvel An : une nuit chargée pour les chauffeurs de taxi

Conduire des touristes sur les Champs-Élysées, une course ordinaire pour Marc, chauffeur de taxi, mais qui s’avère plus compliqué un soir de réveillon. Cela fait près de vingt ans que ce chauffeur de taxi sillonne les rues de Paris et il a toujours choisi de travailler la nuit. Autant de courses que de brèves rencontres avec ses clients et leur lot d'échanges et de curiosité. "Ce n'est pas une vocation, c'est souvent une reconversion. C'est une chance de pouvoir faire ce métier dans la plus belle ville du monde", explique-t-il à une cliente.

Des recettes doublées le soir du réveillon

La course suivante éloigne Marc de la capitale. Il célèbre le passage de la nouvelle année sur l'autoroute, drôle d'endroit pour un réveillon. "Je suis très bien, je suis heureux, dans ma voiture, même si je préférerais être près de mes enfants et de ma femme", confie-t-il. Comme chaque année, il reçoit à l'heure fatidique l'appel le plus important de sa soirée, celui de sa famille. À deux heures, c'est le moment de faire une pause. Dès qu'il reprend son service, de nouveaux clients surgissent et se disputent son taxi. Certains soirs de réveillon, Marc peut doubler sa recette. Il est déjà quatre heures du matin, mais sa nuit à lui est loin d'être terminée.

