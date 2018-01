Nouvel An : que nous souhaitent les célébrités pour 2018 ?

Il fut un temps où, pour les vedettes, souhaiter la nouvelle année rimait avec frivolité. Le moment de télévision se voulait léger. Fini de rire en 2018, leurs voeux sont plus pragmatiques. "Ce que je souhaite pour 2018, c'est que la politique fasse en sorte que les Français aillent mieux", déclare Eddy Mitchell. "Pour 2018, j'espère que les carottes ne seront pas trop cuites", rime Jean-Pierre Darroussin.

Des célébrités rattrapées par la dure réalité

"Mon souhait, pour 2018, c'est que la population se réveille en disant : 'Il faudrait peut-être que je devienne conscient des conséquences de mes actes. Est-ce qu'il faut passer son temps à consommer comme on le fait ?'" interroge Lambert Wilson. Des célébrités rattrapées par la dure réalité du monde, mais qui veulent encore croire que tout n'est pas perdu. "Pour 2018, je souhaite que la tolérance prenne de plus en plus de place", propose Nathalie Baye.

Le JT

Les autres sujets du JT