Nouvel An : le monde accueille 2018

Ils ont défié le froid polaire, -12 degrés, pour célébrer ensemble cette nouvelle année. Sur Times Square, à New York (États-Unis), premier baiser de 2018 et premiers vœux de bonheur. De Mexico à Rio de Janeiro, des foules immenses sont venues assister aux feux d'artifice. Plus de deux millions de spectateurs se sont réunis à Copacabana, en maillot de bain.

100 000 spectateurs à Londres

Tout aussi spectaculaire, cette explosion de couleurs dans le ciel de Berlin. Dans le public, des pas de danse et des voeux universels, pour la paix dans le monde. Édimbourg, Athènes, c'est toute l'Europe qui accueille 2018 avec des spectacles les plus impressionnants que les autres, comme à Londres, plus de 100 000 personnes étaient sur les bords de la Tamise pour le premier feu d'artifice de l'année et sans doute un des plus beaux.

