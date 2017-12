Nouvel An : danger sur les routes

À Paris, à l'approche du Nouvel An, les bénévoles de la prévention routière distribuent éthylotests et plans de métro. Deux chiffes inquiètent : un Français sur deux a l'intention de consommer de l'alcool alors qu'il doit prendre le volant le soir du réveillon et un quart seulement a prévu une solution de rechange. Au niveau national, plusieurs clips sont régulièrement diffusés à la télévision pour encourager les Français à organiser à l'avance leur retour de soirée.

Quelles alternatives ?

Plusieurs solutions sont fiables : dormir sur place, désigner un "capitaine de soirée" ou utiliser les transports en commun (souvent gratuits et étendus à toute la nuit). La voiture n'est une option qu'après l'utilisation concluante d'un éthylotest. La nuit de la Saint-Sylvestre est la nuit la plus meurtrière de l'année : en 2016, 537 accidents avaient été recensés autour du Nouvel An.

Le JT

