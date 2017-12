Enquête : du champagne à 11 euros

Le champagne est la boisson star des fêtes de fin d'année : une bouteille sur trois est vendue pendant le réveillon. À côté des grands noms, les supermarchés exposent désormais des champagnes à moins de 15 euros. Comment sont produits ces champagnes et que valent-ils ? Au nord de Reims (Marne), un vigneron indépendant fabrique 25 000 bouteilles de champagne par an. Benoît Barizet vend ses bouteilles sans intermédiaire et la moins chère est à 13,60 euros. Le vigneron joue sur le temps de maturation : cinq ans de vieillissement pour les bouteilles les plus chères, contre un an et demi pour les bouteilles à 13,60 euros. Cela permet ainsi d'écouler les stocks plus rapidement.

Un prix qui ne reflète pas toujours la qualité

L'autre élément est la qualité du terroir. Certaines parcelles sont classées "grand cru" et "premier cru" et cette appellation fait la réputation du raisin et par conséquent, le prix de la bouteille. Que valent ces champagnes moins chers ? Un spécialiste du vin a accepté de tester à l'aveugle trois bouteilles. La bouteille la plus chère n'arrive qu'en troisième position. Cette année, la vente de champagne devrait atteindre des records avec 312 millions de bouteilles vendues dans le monde.

