À l'occasion de la Journée de l'Europe, lundi 9 mai, franceinfo se mobilise et propose une journée exceptionnelle sur toutes ses antennes, radio, télé et web. Une opération préparée et organisée avec la Rédaction Internationale de Radio France et le Secrétariat général à l'information de Radio France.

À partir de 13h, franceinfo et L'Express proposent avec EuropaNova une grande conférence "Europe 2050", en public, au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Défis environnementaux, démocratie, respect des droits fondamentaux, place de l'Union Européenne dans le monde, tous ces enjeux seront abordés autour de quatre tables rondes pour imaginer le futur de l'Europe.

Puis, entre 20h et 21h, franceinfo (radio et TV) propose avec RFI et France 24 une émission exceptionnelle présentée par Jean-François Achilli (franceinfo) et Raphaël Kahane (France 24). Une heure d'éclairages, de décryptages et de regards croisés sur les enjeux qui attendent l'Europe, avec les journalistes spécialistes de l'UE de Radio France, RFI, France Télévisions, et France 24.

Le programme Europe 2050

• 13h00-13h10 : propos liminaires

Denis Simonneau, président d'EuropaNova

Estelle Cognacq, directrice adjointe de franceinfo

Guillaume Klossa, fondateur d’EuropaNova, senior vice president European Affairs Hill+Knowlton Strategies

• 13h05 - 13h30 : État des lieux et perspective (keynote speech)

Enrico Letta, ancien président du Conseil italien, secrétaire du Parti démocrate italien, président de l’Institut Jacques Delors

•‍ 13h30-13h35 : vidéo, Sylvain Tronchet, correspondant de Radio France à Moscou

• 13h35-14h35 : Quelle place pour l'Europe entre USA et Chine en 2050 ? (table ronde)

Elise Bernard, directrice des études EuropaNova

Antoine Bondaz, chercheur, Fondation pour la recherche stratégique

Peter Grk, secrétaire général du Forum stratégique de Bled et des Balkans occidentaux. coordinateur au ministère slovène des Affaires étrangères

Daniel Schwarzer, directrice Europe, Open Society Foundation ‍

Animation : Charles Haquet, rédacteur en chef L’Express, service monde

• 14h35-15h05 : Plan de relance européen, et ensuite ? (conversation)

Enrico Letta, ancien président du Conseil italien, qecrétaire du Parti démocrate italien, président de l’Institut Jacques Delors

Chloé Ridel, haute fonctionnaire, directrice adjointe de l'Institut Rousseau

Animation : Angélique Bouin, correspondante de Radio France à Bruxelles

• 15h05-15h35 : Quelle Europe de la santé dans un monde post-Covid ? (conversation)

Wolfgang Philipp, directeur adjoint DG Hera, Commission européenne

Maya Noël, directrice générale France Digitale

Animation : Edouard Gaudot, Directeur des relations extérieures d’EuropaNova

• 15h35-15h40 : vidéo, Richard Place, correspondant de Radio France à Londres

• 15h45-16h40 : Quelle démocratie européenne en 2050 ? (table ronde)

Didier Reynders, commissaire européen à la justice

Géraldine Schwarz, autrice, journaliste et réalisatrice de documentaires franco-allemande‍

Roman Sigov, sociologue

Róża Thun, députée européenne, Renew

Animation : Edouard Gaudot, Directeur des relations extérieures d’EuropaNova

• 17h-17h30 : Vers une souveraineté numérique et industrielle européenne ? (conversation)

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie

Guillaume Klossa, fondateur d’EuropaNova, senior vice president European Affairs Hill+Knowlton Strategies

Animation : Estelle Cognacq, directrice adjointe de franceinfo

• 17h30-18h : conversation

François Hollande, ancien président de la République française

Animation : Jean-Marc Four, directeur de l’information internationale de Radio France

• 18h00-18h05 : vidéo, Bruce de Galzain - correspondant de Radio France en Italie et au Vatican

• 18h05-19h05 : Migration : quelle vision européenne en 2050 ? (table ronde)

Paolo Artini, représentant du HCR en France

Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne – Verts/ALE

Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite, CNRS

Animation : Isabelle Labeyrie, cheffe du pôle Europe, Rédaction internationale de Radio France

• 19h05-20h00 : Green Deal européen, des objectifs et des moyens à la hauteur de l’urgence climatique et du défi social ? (table ronde)

Nicolas Schmit, commissaire européen à l'Emploi, aux Affaires sociales et à l'Insertion

Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement

‍Adélaïde Charlier, activiste, co-fondatrice Youth for Climate Belgium

Myriam Maestroni, spécialiste de la transition énergétique, E5T

Animation : Raphaël Boroumand, professeur d'économie, expert énergie et climat, EuropaNova

‍• 20h-20h30 : conclusion

Antoine Bondaz, chercheur, Fondation pour la recherche stratégique‍

Yves Bertoncini, président du Mouvement européen France, membre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe

Lena Morozova-Friha, membre du Conseil d’administration d’EuropaNova