Roberta Metsola, est devenue la plus jeune présidente du Parlement européen le 18 janvier 2022, le jour de ses 43 ans. L'eurodéputée maltaise a été élue par ses collègues pour un mandat de deux ans et demi renouvelables, soit une demi-législature. Pendant sa législature, le Parlement a pour missions de voter le budget de l'Union européenne, contrôler les autres institutions de l'UE et bien sûr débattre et voter les lois que lui proposent la Commission européenne.

Quelles missions ?

La présidente du Parlement, a un rôle assez honorifique, mais plusieurs missions lui sont réservées. Elle dirige les travaux et débats de l'organe législatif de l'UE, composé des 705 eurodéputés élus au suffrage direct dans les 27 pays membres. La présidente représente aussi le Parlement auprès des institutions et à l'international. Enfin, elle signe les lois votées au Parlement et sa signature rend exécutoire le budget de l'UE.

Opposée à l'IVG

Candidate du PPE, le parti conservateur, elle est opposée au droit à l'avortement. Son opposition à l'IVG a été très critiqué et a conduit l'accord de mi-mandat à mentionner "l'harmonisation par le haut de tous les droits des femmes en Europe" comme une priorité de la nouvelle présidence.