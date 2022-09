Union européenne : il y a 30 ans, les Français approuvaient de justesse le traité de Maastricht

Il y a tout juste 30 ans, le 20 septembre 1992, les Français approuvaient à 51 % le traité de Maastricht. Le référendum avait été l'occasion de vifs débats autour d'un texte qui devait accélérer la construction européenne, et mener à une monnaie unique.

Le 20 septembre 1992, ce n'est pas seulement le sort du traité de Maastricht qui se décidait, mais surtout l'avenir de la France. Allait-elle adopter l'euro, et des règles budgétaires communes avec ses partenaires européens ? François Mitterrand, président de l'époque, jouait aussi la dernière partie de son mandat. Finalement, les Français ont approuvé à 51 % le texte.



L'instauration de l'Union européenne politique et monétaire

Signé par douze pays à Maastricht (Pays-Bas), le 7 février 1992, le traité de 163 pages a instauré l'Union européenne politique et monétaire. À partir de cette date, le nom même de Maastricht est devenu synonyme de débat, ou plutôt de bataille sur l'avenir de l'Europe. Avant le vote des Français, un débat sur la question avait opposé François Mitterrand à Philippe Séguin. François Mitterrand, alors très malade, avait été soigné sur place pendant l'émission. Philippe Séguin le savait, et avait retenu ses coups. 17 jours plus tard, le "oui" l'avait emporté sur le fil.