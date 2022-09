Superprofits : bientôt une taxe en France ?

Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz semblent d’accord pour mettre à contribution les gens de l’énergie via une règle européenne. Dans leur viseur figurent les entreprises qui tirent profit de la crise, comme celles qui vendent leur électricité au prix fort. Ce sont elles qui produisent à partir de charbon, d’éolienne ou de nucléaire, soit les énergies qui ne coûtent pas plus cher qu’avant. La France et l’Allemagne voudraient ainsi les mettre à contribution, afin de permettre aux États membres de financer leurs mesures contre l’inflation.

27 pays à convaincre

Mais convaincre les 27 États membres pourrait prendre du temps. Le chancelier allemand prévient d’ores et déjà que si l’Europe n’intervient pas, l’Allemagne se servira directement dans les bénéfices de ses entreprises. "S’il existe des bénéfices exceptionnels, cela veut dire qu’il y a beaucoup beaucoup beaucoup de milliards que l’on peut rendre à nos citoyens. Voilà l’idée", a affirmé Olaf Scholz, chancelier allemand.