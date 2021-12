Présidence française de l'UE : Emmanuel Macron veut un "service civique européen" de six mois pour les moins de 25 ans

Il exporte la mesure qu'il a mise en place en France. Emmanuel Macron a annoncé, jeudi 9 décembre, vouloir "la mise en œuvre concrète et véritable" d'un "service civique européen" de six mois pour les moins de 25 ans, après avoir déjà élargi le programme Erasmus "aux apprentis" et "doublé le nombre de bénéficiaires".

"C'est une proposition que nous ont faite les jeunes Européens", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse depuis l'Elysée sur les grands axes de la présidence française de l'Union européenne. La France prendra le 1er janvier 2022 la présidence tournante du Conseil de l'UE, pour la première fois depuis 2008.

Emmanuel Macron souhaite "enclencher" cette initiative "durant ce semestre qu'aura à présider la France" au Conseil de l'UE. Le président de la République a une nouvelle fois plaidé pour la "généralisation du programme d'échanges Erasmus à tous les Européens", "car il donne une ouverture d'esprit, qui est un bagage unique dans la vie adulte", a-t-il fait valoir face à la presse. Le programme éducatif Erasmus+ vise à soutenir des actions dans les domaines de l'enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport au niveau européen.