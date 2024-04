Parlement européen : portraits croisés de deux eurodéputées sortantes

Deux députées européennes sortantes ont témoigné pour France Télévisions. Portraits croisés de Karima Delli, présidente (écologiste) de la Commission transports du Parlement européen, et Catherine Chabaud, députée européenne Renew (MoDem).

Karima Delli, présidente (écologiste) de la Commission transports du Parlement européen, fait ses cartons. "C'est la dernière session ici à Strasbourg, et donc, on nous demande de vider les bureaux", explique-t-elle. "Je suis arrivée au Parlement européen, je ne connaissais pas du tout le fonctionnement de cette machine. Et aujourd'hui, c'est le lieu où on peut vraiment faire de la grande politique", estime Karima Delli.



"Une machine qui est quand même complexe"

Catherine Chabaud, députée européenne Renew (MoDem), range, elle aussi, son bureau. "Je suis journaliste de formation, ça a été mon premier métier. Puis j'ai été navigatrice professionnelle", raconte celle qui a passé cinq ans au Parlement européen. Revenant sur cette expérience, elle déclare : "J'ai peut-être la frustration d'une machine qui est quand même complexe." Pour Catherine Chabaud, le "processus législatif" pourrait être "plus rapide". De son côté, Karima Delli affirme que le Covid a montré que le Parlement européen "pouvait faire des choses incroyables". "Je ne savais pas que je pouvais arrêter tous les avions", illustre la présidente de la Commission transports du Parlement.