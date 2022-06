L’Ukraine candidate à l’Union européenne : "c’est du jamais vu au niveau de la rapidité" selon Pascale Joannin

L’Ukraine a obtenu le statut de candidat à l’Union européenne jeudi 23 juin. Directrice de l’institut Robert Schuman, Pascale Joannin estime qu'il s'agit d'un "signal politique fort" envoyé par les Vingt-Sept. "L’Ukraine a déposé la candidature le 28 février, quatre jours après le début de la guerre, et en moins de quatre mois, d’habitude ça prend plus longtemps, en effet il y a cette décision. (…) C’est du jamais vu au niveau de la rapidité", explique-t-elle sur le plateau du 23h de Franceinfo.

"C’est aussi un pied de nez à la Russie"

Pascale Joannin explique que cette décision est également une manière de prendre position dans la guerre en Ukraine. "C’est aussi un pied de nez à la Russie en lui disant ‘écoute tu as fait quelque chose qui est innommable et bien nous, on va prendre fait et cause pour l’agressé et il veut venir vers l’Union européenne ? Et bien un jour il sera membre de l’Union européenne’", analyse la directrice de l’institut Robert Schuman.