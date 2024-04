La présidente de la Commission européenne désavouée par les eurodéputés après un recrutement contesté

Un camouflet. Les eurodéputés ont désavoué, jeudi 11 avril, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, après la nomination controversée d'un des leurs à un poste hautement rémunéré au sein de l'exécutif européen. Candidate à sa propre succession, la responsable allemande est mise en cause à deux mois des élections européennes qui déboucheront sur un renouvellement des têtes des principales institutions de l'UE.

Dans un vote non contraignant, le Parlement européen, réuni à Bruxelles en session plénière, a adopté un amendement (382 voix pour, 144 contre et 80 abstentions) appelant à annuler cette nomination et à lancer une nouvelle procédure. "Grosse majorité pour notre amendement !", s'est félicité sur X son auteur, l'eurodéputé écologiste allemand Daniel Freund.

"On a amadoué un député européen"

L'affaire concerne la nomination fin janvier d'un émissaire chargé des petites et moyennes entreprises. Le poste a été attribué à l'eurodéputé allemand du Parti populaire européen Markus Pieper, quelques semaines avant un congrès à Bucarest début mars lors duquel le PPE a apporté son soutien à un second mandat de Ursula von der Leyen. "On a amadoué un député européen parmi les plus grands détracteurs d'Ursula von der Leyen" au sein de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), pilier allemand du PPE, dont elle est membre, a dénoncé Daniel Freund.

Le PPE a tenté de contrecarrer ce vote en tentant à la dernière minute de déposer un amendement soutenant cette nomination et Ursula von der Leyen. En vain, les eurodéputés s'y sont majoritairement opposés. Markus Pieper a signé son contrat le dimanche 31 mars et doit prendre ses nouvelles fonctions le 16 avril pour un mandat de quatre ans. Le poste de grade 15, l'un des plus hauts de la hiérarchie européenne, devrait lui valoir une rémunération de 18 430 euros bruts par mois, selon la grille officielle.

Par la voix de son porte-parole, Eric Mamer, la Commission a réaffirmé peu après le vote avoir "respecté les procédures" et confirmé que Markus Pieper prendrait bien ses fonctions comme prévu la semaine prochaine.