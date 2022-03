Guerre en Ukraine : l’Europe promet des avions de chasse

Pour aider les Ukrainiens à tenir face à l'armée russe, les Européens ont promis 450 millions d'euros d'armes, et notamment des avions de combat. Les défenses aériennes ukrainiennes ont été décimées aux premiers jours de l'offensive russe.

Moscou revendique depuis lundi 28 février la suprématie aérienne, alors que le rapport de force était déjà déséquilibré. L’Union européenne a promis du renfort à Kiev (Ukraine). Mais l’Ukraine n'utilise pas les mêmes avions que la plupart des pays européens. Sa flotte est de conception soviétique, héritage de l'URSS. La France, par exemple, n'a pas ces appareils en réserve et ne peut donc pas fournir ses propres modèles de rafales aux pilotes ukrainiens, qui auraient besoin de plus de six mois pour y être formés.

Le refus du président polonais

Seulement trois pays de l’Union Européenne ont des avions qui conviendraient immédiatement aux Ukrainiens : la Pologne, la Slovaquie et la Bulgarie. Mais le président polonais a refusé cette aide mardi 1er mars, malgré la promesse par Bruxelles d'une indemnisation. De son côté, l’OTAN a déjà déployé des avions de chasse en Bulgarie.