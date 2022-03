Guerre en Ukraine : les chefs d'Etat européens réunis à Versailles

"Ce conflit en Europe met aussi à l'épreuve l'unité des 27. Il y a plusieurs sujets épineux. Les deux principaux restent la défense et l'énergie. Sur la défense, nous sommes toujours loin d'une armée européenne chère à la France. Paris admet maintenant qu'il faut 27 armées nationales fortes", rapporte la journaliste du 19/20 Anne Bourse, en direct de Versailles (Yvelines).



L'enjeu de l'indépendance énergétique des Européens

"Autre enjeu : notre indépendance énergétique. L'Allemagne et les pays de l'Est sont beaucoup plus dépendants que nous du gaz russe. Il ne devrait pas y avoir d'embargo, mais l'objectif est de réduire les importations de deux tiers d'ici la fin de l'année. Des divergences apparaissent aussi sur le calendrier de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Un conflit qui va faire changer l'Europe plus vite, et plus fort, selon Emmanuel Macron", conclut la journaliste.