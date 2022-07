Guerre en Ukraine : le média russe Sputnik fait faillite en France après les sanctions européennes

L'agence de presse Sputnik News est entrée en France dans une procédure de liquidation judiciaire, à la suite du bannissement des médias d'Etat russes décidé par l'Union européenne (UE) après le début de l'offensive contre l'Ukraine, a annoncé jeudi 22 juillet le dirigeant de l'entité française Vladimir Morozov à l'AFP.

Accusés d'être des instruments de "désinformation" de Moscou, les médias d'Etat russes RT et Sputnik ont été bannis de l'UE après le début de l'offensive russe contre l'Ukraine. Une interdiction de diffusion à la télévision et sur internet est entrée en vigueur le 2 mars. La chaîne d'information RT France continue tout de même d'émettre en français et de publier des articles sur son site, même si ce dernier est bloqué en France.

La liquidation judiciaire a été prononcée le 4 mai et pourra se prolonger jusqu'en 2024, selon son président, confirmant une information du Monde. Les 27 salariés de l'entreprise en France, dont le salaire avait été pris en charge par le régime de garantie des salaires, ont été licenciés peu après ce jugement.La société laisse derrière elle environ 500 000 euros de passif, notamment des dettes sociales et fiscales. "Il y a à peu près la moitié de ce montant en Russie", a précisé le liquidateur de l'entreprise Christophe Basse, mais les tentatives pour les récupérer sont pour l'instant restées vaines.