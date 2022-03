Guerre en Ukraine : de nouvelles sanctions à venir après le sommet européen à Versailles

L’Europe propose de débloquer 500 millions d'euros d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Vendredi 11 mars, les chefs d'Etat et de gouvernement se sont réunis en sommet à Versailles, où il a également été décidé de prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Le journaliste du 13 Heures Guillaume Daret est en direct de Versailles (Yvelines).

"Il devrait y avoir de nouvelles sanctions européennes, mais elles ne devraient pas être actées aujourd’hui, plutôt dans les jours à venir", rapporte le journaliste Guillaume Daret, en direct de Versailles (Yvelines), vendredi 11 mars. Dans le viseur des prochaines sanctions, il y aura toujours les banques, les oligarques et certains secteurs de l’économie russe. Les sanctions ont déjà été nombreuses. 160 oligarques et sénateurs russes ont été ajoutés à la liste noire de l’Union européenne, et trois banques biélorusses ont été sorties du système bancaire Swift.



Une adhésion rapide de l’Ukraine à l'Union européenne n’est pas possible

La crise ukrainienne était en tout cas au cœur du sommet européen à Versailles, "même si les 27 de l'Union européenne ont rappelé dès hier soir (jeudi 10 mars) que l’adhésion rapide de l’Ukraine à l'Union européenne n’était pas possible", précise Guillaume Daret.