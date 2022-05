Europe : Emmanuel Macron propose la révision des traités

Emmanuel Macron a évoqué au Parlement européen la possible création d'une nouvelle communauté européenne. Il souhaiterait mettre en place ce nouveau cadre pour réagir plus rapidement concernant la situation de l'Ukraine.

Pour son premier déplacement depuis sa réélection, Emmanuel Macron s'est rendu au Parlement européen à Strasbourg (Bas-Rhin). Il a proposé la création d'une nouvelle communauté européenne qui permettrait de s'ouvrir au-delà des frontières de l'union. Ce cadre pourrait aider à répondre rapidement à l'Ukraine qui frappe aux portes de l'UE. "Nous savons tous parfaitement que le processus leur permettant l'adhésion prendrait plusieurs années, en vérité, sans doute plusieurs décennies", souligne le président de la République.

Éviter les blocages

La réponse qui pourrait être apportée n'est plus un tabou : elle consisterait à casser l'unanimité des 27 pour adopter de nouveaux traités. "J'ai toujours soutenu que le vote à l'unanimité dans certains domaines clés n'a tout simplement plus de sens si nous voulons être en mesure d'avancer plus rapidement", affirme Ursula von der Leyen, présidente de la commission européenne. L'objectif est d'éviter des blocages comme actuellement concernant l'embargo sur le pétrole russe ou bien la possibilité de donner un rôle plus important à l'Europe dans des domaines comme la défense ou la santé. 13 pays, dont la Suède et le Danemark, se sont montrés hostiles à ce projet de réforme.