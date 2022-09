Élections en Suède : "C'est inquiétant de voir la percée de l'extrême droite", estime Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe

Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe, a jugé "inquiétante" la percée de l'extrême droite en Suède, jeudi 15 septembre sur France Inter. Le parti des Démocrates de Suède a obtenu 73 sièges lors des dernières élections législatives, une percée inédite même s'il n'est pas certain que le parti d'extrême droite entre au gouvernement.

>> Législatives en Suède : comment l'extrême droite s'est rapprochée du pouvoir après une percée historique dans les urnes

"C'est inquiétant parce que ça traduit d'abord un désarroi des électeurs qui se détournent des partis traditionnels pour chercher d'autres réponses", estime Laurence Boone. Malgré tout, pour la secrétaire d'État chargée de l'Europe, "on a des institutions européennes qui fonctionnent donc on va travailler ensemble. On va respecter le choix des électeurs."

Cette percée de l'extrême droite en Europe pourrait compliquer les débats et les rapports de force, alors que les élections générales italiennes doivent se tenir le 25 septembre. "Quand on va parler immigration, ça sera plus difficile. Si on veut inscrire l'avortement dans la Charte européenne, ce sera difficile", reconnaît Laurence Boone.