De plus en plus d'armes imprimées en 3D saisies en Europe, selon Europol

De plus en plus d'armes imprimées en 3D ont été saisies ces dernières années en Europe, s'est inquiété l'office européen de police (Europol), vendredi 27 mai. L'agence européenne a organisé cette semaine une conférence réunissant des professionnels et experts pour s'attaquer à la problématique.

"La menace posée par les armes imprimées en 3D est très présente sur le radar d'Europol", a déclaré Martin van der Meij, un haut responsable de l'office européen de police. Au cours des dernières années, Europol a observé un "nombre croissant de ces armes à feu saisies dans le cadre d'enquêtes à travers l'Europe".

Un atelier illégal démantelé en Espagne

En 2019, deux personnes ont été abattues à Halle (Allemagne) par un agresseur utilisant une arme artisanale. Celle-ci était basée sur un plan téléchargé sur Internet pour fabriquer en partie l'arme avec une imprimante 3D, a rapporté Europol. L'an dernier en Espagne, la police avait également démantelé un atelier illégal dédié à la fabrication d'armes imprimées en 3D à Tenerife. Un mois plus tard, trois personnes avaient été arrêtées à Keighley (Royaume-Uni) dans le cadre d'une enquête sur le terrorisme d'extrême droite. Elles étaient accusés de posséder des composants d'armes imprimées en 3D, selon Europol.

Un réseau international d'experts sur les armes à feu imprimées en 3D va être créé, a annoncé Europol. Il sera chargé de tenir les forces de l'ordre informées de l'évolution de ces armes.