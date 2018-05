Union européenne : quel avenir pour l'Europe ?

En une année de mandat, Emmanuel Macron a décidé de se montrer très actif en Europe, afin que la France redevienne actrice et force de proposition, notamment en recréant un axe fort avec l'Allemagne.

Mais depuis un an, les lignes ont peu bougé. "Au moment où l'unilatéralisme américain menace, au moment où le populisme est à nos portes, on a plus que jamais besoin de l'Europe parce que c'est une communauté de droits et de valeurs absolument unique", insiste Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières.

Il faut un budget de la zone euro

"Depuis un an, on parle plus de l'Europe en France, on parle plus de la France en Europe. C'est un acquis positif. Il faut passer des paroles aux actions, et les actions nécessitent que l'on prenne des décisions à 28", recadre le commissaire européen aux affaires économiques et sociales. Il insiste aussi sur le besoin de l'Europe d'avoir un budget de la zone euro, avec un ministre pour mettre en œuvre une politique commune.

Le JT

Les autres sujets du JT