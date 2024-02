Transnistrie : les déclarations des dirigeants pro-russes sont de la "désinformation", estime l'ambassadrice de Moldavie en France

Les dirigeants de cette région séparatiste de Moldavie ont demandé mercredi la "protection" de la Russie face à la "pression accrue de la Moldavie".

"On était déjà habitués à des tentatives de désinformation et je crois que l'événement [de mercredi] à Tiraspol a été très bien préparé", estime jeudi 29 février sur franceinfo Corina Călugăru, ambassadrice de Moldavie en France, après les déclarations des dirigeants de la région séparatiste pro-russe moldave de Transnistrie. Ils étaient réunis mercredi en Congrès à Tiraspol, la capitale de la région autonome et demandent la "protection" de la Russie face à la "pression accrue de la Moldavie".



Cette demande de protection est de la "propagande contre la Moldavie" selon l'ambassadrice de ce pays en France, qui rappelle le "parcours européen" de ce petit État situé entre l'Ukraine et la Roumanie. La Moldavie a obtenu le statut de candidat à l'Union européenne sous la présidence française le 23 juin 2023, en même temps que l'Ukraine. Depuis 2014, "on a aussi un régime libéralisé de visas et un accord compréhensif de libre-échange avec les pays membres de l'Union européenne", rappelle Corina Călugăru.

Ce n'est "pas une menace directe"

C'est aussi une réaction à la réinstauration d'une taxe, entre la Transnistrie et la Moldavie, explique l'ambassadrice. "Depuis 2004, la région a bénéficié de toutes les facilités fiscales et là, on a introduit une taxe douanière depuis janvier", analyse-t-elle. La région se trouve donc isolée car "obligée d'assurer l'import-export par leur douane".

Le gouvernement moldave interprète donc cet appel à la Russie non pas comme un risque réel d'intervention armée, mais comme de "la désinformation et de la déstabilisation, pas comme une menace directe". Des élections présidentielles et un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne ont lieu en Moldavie cette année.