Entre la France et l'Allemagne, 55 ans d'amitié

Le président de l'Assemblée nationale ovationné au Bundestag à Berlin ce lundi 22 janvier, tout un symbole pour célébrer l'anniversaire du traité de l'Élysée qui scelle depuis 55 ans l'amitié franco-allemande. Une coopération renforcée par le vote ce matin d'une résolution favorisant les partenariats industriels et linguistiques. En 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signaient à l'Élysée le traité fondateur, 18 ans après la défaite du nazisme.

De Rugy à Berlin, Schaüble à Paris

Créé à l'origine pour promouvoir les échanges entre la jeunesse des deux pays, le traité a rapidement évolué vers une plus large coopération. En 1988, François Mitterrand et Helmut Kohl lancent les premiers conseils franco-allemands pour la sécurité et la politique économique et monétaire. Cet après-midi, le président du Bundestag était applaudi à l'Assemblée nationale à Paris. Le couple franco-allemand, pilier de l'UE, est fragilisé actuellement par une chancelière engluée depuis fin septembre dans la constitution d'un gouvernement.

