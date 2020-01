Suisse : le majestueux lac des Taillères se transforme en patinoire à ciel ouvert

Chaque hiver, c'est le même refrain. Avec la baisse des températures, l'eau des lacs se gèle. C'est toujours un spectacle impressionnant pour les yeux et pour les oreilles. Direction le lac des Taillères, en Suisse, à la frontière française, transformé en patinoire. Un bon kilomètre de glace s'offre aux habitants. Chacun invente alors ses virages.

Un lac situé dans une combe

"Pour l'instant, les lacs ne sont pas tous gelés, mais celui-ci est assez gelé. Il y a plus de 8 centimètres de glace, je crois, on profite", explique une habituée qui dévoile quelques-uns des enseignements qu'elle a appris. "Il ne faut pas avoir peur du bruit. Quand ça claque, (...) apparemment c'est bon signe donc on va croire les spécialistes, en tout cas, là ça claque bien", s'enthousiasme-t-elle. Si le lac des Taillères bascule facilement du liquide au solide, c'est parce qu'il est situé dans une combe, à 1 000 mètres d'altitude.

